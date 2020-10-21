Федерация футбола Молдавии отказалась от переноса матча с Россией из Кишинева в Сочи

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Федерация футбола Молдавии (ФФМ) опровергла информацию о переносе товарищеского матча с Россией из Кишинева в Сочи. Вице-президент Федерации Драгош Хынку сообщил журналистам в среду, что, как и планировалось, матч пройдет 12 ноября в Кишиневе.

Проясняя ситуацию по появившейся в российской прессе информации о переносе матча в Сочи, он сказал, что такие предложения были, но они были отклонены.

"Да, Российский футбольный Союз обращался к ФФМ с данным предложением, но мы отказались. Мы не можем лететь туда на матч, который запланирован на 12 ноября, а потом возвращаться обратно на матч с Грецией, который состоится в Кишиневе 15 ноября в рамках Лиги наций. В СМИ может появиться все, что угодно, но это не значит, что это является нашей позицией. Если бы что-то изменилось в плане проведения игры, Федерация футбола Молдовы сообщила бы об этом", - сказал Хынку.

Он подчеркнул, что игра пройдет 12 ноября в Кишиневе, без зрителей.

Первоначально товарищеский матч с Россией был запланирован на 31 марта в Кишиневе. Но с 16 марта было введено чрезвычайное положение в связи с коронавирусом, в результате чего были отменены все культурно-развлекательные и спортивные мероприятия.