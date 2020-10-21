"Амур" забросил семь шайб лидирующему "Ак Барсу" в матче КХЛ
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты хабаровского "Амура" с крупным счетом одолели соперников из казанского "Ак Барса" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Результат встречи – 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев.
Главным героем матча стал чешский защитник Михал Йордан, забросивший три шайбы.
Команды являются представителями Восточной конференции КХЛ. "Ак Барс" занимает здесь первое место, набрав 28 очков в 20 играх. "Амур" – на седьмой строчке, 16 баллов в 20 матчах.