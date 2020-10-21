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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:13

Московские матчи чемпионата РПЛ задумали проводить без зрителей

Московские матчи чемпионата РПЛ задумали проводить без зрителей
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Начиная с 13-го тура чемпионата России по футболу, все матчи в Москве будут проходить без присутствия болельщиков, сообщает "Спорт-Экспресс".

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Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В первую очередь, это коснется матча 13-го тура РПЛ "Спартак" – "Ростов", которые сыграют 31 октября.

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Ссылаясь на свои источники, издание отмечает, что на московские игры 12-го тура попасть, скорее всего, получится. 24 октября пройдут матчи "Динамо" — "Сочи", "Локомотив" — "Ротор", на следующий день - ЦСКА — "Арсенал".

Владелец "Спартака" Леонид Федун выразил мнение, что все действительно идет к тому, что игры будут проходить при пустых трибунах.

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"Коснется ли это всех? Без понятия, но, скорее всего, да. Видите, в Московской области тоже запретили, что сделаешь, такая статистика заболеваний. Главное, чтобы чемпионат не остановили. Не знаю, оставят ли ложи", - сказал Федун, слова которого приводит "Чемпионат".

Официально подтверждено, что без зрителей пройдет матч 13-го тура РПЛ "Химки" – "Зенит". К такому решению организаторы вынуждены были прийти после запрета на проведение в Подмосковье массовых и спортивных мероприятий.

После возобновления предыдущего чемпионата России по футболу на трибунах было разрешено присутствие зрителей в количестве 10% от вместимости стадиона, но без присутствия фанатов гостей (до этого планировалось проводить игры при пустых трибунах). В нынешнем сезоне стадионы разрешили заполнять от 30% до 50% - в зависимости от региона (с присутствием фанатов гостей).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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