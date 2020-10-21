"Спартаку" официально запретили запускать зрителей на домашние матчи

На решении сказались и нарушения на матче "Спартак" - "Зенит"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предписал провести матч 13-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" - "Ростов" в Москве без присутствия зрителей.

Как сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги, она уже получила это предписание.

"До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на "Открытие Арене", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

В качестве причин в документе, на который ссылается лига, указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура "Спартак" - "Зенит", "а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе".

Подчеркивается, что в документе прописан комплекс мер, которые "Спартаку" надлежит принять на ближайшем матче.

"Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие домашние встречи "Спартак" проведет со зрителями", - сообщает лига.

Матч "Спартак" - "Зенит" запланирован на 31 октября.

Между тем, ранее СМИ сообщали о скором проведении матчей без зрителей на домашних матчах всех московских клубов.

Матч "Спартак" - "Зенит" прошел 3 октября и завершился со счетом 1:1. По официальным сведениям, на игре присутствовало 17150 человек. Однако эксперты сочли эти цифры заниженными и обратились за разъяснениями в лигу, а та, как писали СМИ – в "Спартак". "Спартак" отвергал нарушения, однако их выявил Роспотребнадзор.

"В период проведения самого мероприятия, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек были выявлены грубые нарушения медсанитарно-эпидемиологической безопасности: организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча, как болельщиками команд "Спартака", так и "Зенита", - говорилось в сообщении.

Позднее Тушинский суд Москвы назначил "Спартаку" административный штраф в размере 300 тысяч рублей