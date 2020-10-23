Два матча "Йокерита" в КХЛ отменены из-за вспышки коронавируса в клубе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Две игры с участием финского "Йокерита" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отменены в связи с заражением коронавирусом в составе команды.

"После возвращения с выезда "Йокерит" прошел тестирование, по результатам которого четверо представителей команды сдали положительные тесты на коронавирус. Вся остальная команда, находившаяся в поездке, была отправлена на карантин в соответствии с правилами местных властей", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

"Лига приняла решение об отмене матчей #237 "Йокерит" - "Автомобилист" и #246 "Йокерит" - "Витязь", которые должны были состояться 26 и 28 октября соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о решениях по данным матчам лига сообщит дополнительно

Ранее в пятницу президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, "на вечер вчерашнего дня" что диагноз коронавирус подтвержден у 75 игроков, тренеров и сотрудников клубов Континентальной хоккейной лиги.