Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09

Два матча "Йокерита" в КХЛ отменены из-за вспышки коронавируса в клубе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Две игры с участием финского "Йокерита" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отменены в связи с заражением коронавирусом в составе команды.

СпортВ КХЛ зафиксировано 75 подтвержденных диагнозов коронавирусЧитать подробнее

"После возвращения с выезда "Йокерит" прошел тестирование, по результатам которого четверо представителей команды сдали положительные тесты на коронавирус. Вся остальная команда, находившаяся в поездке, была отправлена на карантин в соответствии с правилами местных властей", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

"Лига приняла решение об отмене матчей #237 "Йокерит" - "Автомобилист" и #246 "Йокерит" - "Витязь", которые должны были состояться 26 и 28 октября соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о решениях по данным матчам лига сообщит дополнительно

Ранее в пятницу президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, "на вечер вчерашнего дня" что диагноз коронавирус подтвержден у 75 игроков, тренеров и сотрудников клубов Континентальной хоккейной лиги.

хоккей КХЛ коронавирус

Новости

ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергом" в Лиге Европы УЕФА

"Спартак" победил СКА в Петербурге

"Спартак" победил СКА в Петербурге

Марчелло Липпи завершил карьеру тренера

Роналду вновь провалил тест на коронавирус

Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Алексей Миранчук забил в Лиге чемпионов в дебютном матче за "Аталанту"

"Спартаку" официально запретили запускать зрителей на домашние матчи

"Шахтер" выиграл у "Реала" в Мадриде матч Лиги чемпионов

"Локомотив" сыграл вничью с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" сыграл вничью с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов УЕФА

Московские матчи чемпионата РПЛ задумали проводить без зрителей

Московские матчи чемпионата РПЛ задумали проводить без зрителей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');