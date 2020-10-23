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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09

В КХЛ зафиксировано 75 подтвержденных диагнозов коронавирус

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Диагноз коронавирус подтвержден у 75 игроков, тренеров и сотрудников клубов Континентальной хоккейной лиги, заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

"На вечер вчерашнего дня больных с подтверждённым диагнозом "коронавирус" - 75 человек. Однако эта цифра включает в себя не только игроков, но и всех, кого тестируют лаборатории-партнёры КХЛ - тренеров, обслуживающий персонал и сотрудников клубов. Выздоровели на данный момент 322 человека", - цитирует пресс-служба КХЛ Морозова в пятницу.

"С начала предсезонной подготовки, когда мы стали проводить тестирование хоккеистов, представителей команд и судей, прошло довольно много времени. За этот срок довели до автоматизма все процессы, заключили партнёрские соглашения с медицинскими лабораториями, которые делают тесты и оперативно присылают результаты. Мы видим число заболевших и выздоровевших в каждой из команд Континентальной хоккейной лиги, Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги. Поэтому никаких трудностей при тестировании нет", - добавил он.

Ранее сообщалось о вспышках коронавируса в ряде клубов КХЛ. Часть матчей в связи с этим была перенесена, часть - отменена.

хоккей КХЛ коронавирус

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