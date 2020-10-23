Многократную чемпионку России по тяжелой атлетике вновь отстранили на восемь лет

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Два тяжелоатлета дисквалифицированы на продолжительные сроки за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

На восемь лет отстранена многократная чемпионка и призер чемпионатов России Амина Масхадова. В 2016 году она уже была отстранена на восемь лет, однако нарушила запрет и не прекратила выступать. Новый срок наказания Масхадовой вступит в силу с 12 августа 2023 года.

Также на четыре года дисквалифицирован Алексей Малюк. Срок его наказания начался с 3 декабря 2019 года.