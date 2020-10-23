Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50

Многократную чемпионку России по тяжелой атлетике вновь отстранили на восемь лет

Многократную чемпионку России по тяжелой атлетике вновь отстранили на восемь лет
Архивное фото
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Два тяжелоатлета дисквалифицированы на продолжительные сроки за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

На восемь лет отстранена многократная чемпионка и призер чемпионатов России Амина Масхадова. В 2016 году она уже была отстранена на восемь лет, однако нарушила запрет и не прекратила выступать. Новый срок наказания Масхадовой вступит в силу с 12 августа 2023 года.

Также на четыре года дисквалифицирован Алексей Малюк. Срок его наказания начался с 3 декабря 2019 года.

тяжелая атлетика допинг

Новости по теме

Новости

Футболист "Баварии" Коман стал лучшим игроком первого тура ЛЧ

Футболист "Баварии" Коман стал лучшим игроком первого тура ЛЧ

ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергом" в Лиге Европы УЕФА

"Спартак" победил СКА в Петербурге

"Спартак" победил СКА в Петербурге

Марчелло Липпи завершил карьеру тренера

Роналду вновь провалил тест на коронавирус

Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Алексей Миранчук забил в Лиге чемпионов в дебютном матче за "Аталанту"

"Спартаку" официально запретили запускать зрителей на домашние матчи

"Шахтер" выиграл у "Реала" в Мадриде матч Лиги чемпионов

"Локомотив" сыграл вничью с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" сыграл вничью с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов УЕФА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');