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Гол "Краснодара" стал претендентом на звание лучшего на старте ЛЧ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций запустил голосование за звание лучшего гола в матчах первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Среди претендентов – гол футболиста "Краснодара" Кристиана Рамиреса в гостевом матче против французского "Ренна". Эквадорский легионер "Краснодара" поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной, благодаря чему российский клуб отыгрался. Матч завершился вничью – 1:1.

Этот гол (как и сам матч) стал для "Краснодара" дебютным в основной стадии ЛЧ.

Также на звание автора лучшего гола претендуют футболист "Реала" Лука Модрич (забил "Шахтеру"), Корентен Толиссо из "Баварии" (отличился в игре с "Атлетико"), Алехандро Гомес из "Аталанты" (в матче против "Мидтьюлланда").

футбол Лига чемпионов УЕФА

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