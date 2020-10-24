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"Ротор" победил "Локомотив", впервые выиграв в РПЛ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:2 потерпели поражение от волгоградского "Ротора" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 19-й минуте отличился футболист "Ротора" Фильо, добив мяч после не реализованного им пенальти. На 28-й минуте Дмитрий Рыбчинский сравнял счет. На 57-й победный для "Ротора" гол провел Андрес Понсе.

На 83-й минуте Антон Миранчук ("Локомотив") не смог реализовать пенальти.

Для "Ротора", вернувшегося в главный дивизион отечественного футбола по итогам предыдущего сезона, эта победа стала первой в РПЛ-2020/21. Сейчас "Ротор" занимает 14-е место в РПЛ, набрав 6 очков. Он опередил "Химки" и "Урал" (Екатеринбург), у которых по столько же баллов, а также по игре в запасе.

"Локомотив" – на четвертом месте, 21 очко.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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