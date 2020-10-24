Россиянин Волков нокаутировал американца Харриса на турнире UFC 254
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Александр Волков нанес поражение представителю США Уолту Харрису в поединке, прошедшем в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби.
Бой завершился во втором раунде, россиянин добился победы техническим нокаутом. Соперники представляют тяжелую весовую категорию.
🇷🇺 Drago!@AlexDragoVolkov with a perfectly placed kick to get the finish!— UFC (@ufc) October 24, 2020
[ #UFC254 on ESPN+ PPV: https://t.co/jNicTlj3d4 ] pic.twitter.com/z47q8mVWqB
На счету Волкова, которому в субботу исполнилось 32 года, 32 победы (20 – нокаутом) – в 40 поединках. Что касается 37-летнего Харриса, на его счету 13 побед (все – нокаутом) и девять поражений (в том числе четыре – нокаутом).
Главным событием турнира UFC 254 будет поединок чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи.