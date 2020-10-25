Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и побил рекорд Шумахера

Льюис Хэмилтон Фото: Reuters

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Португалии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишную черту пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас, третьим стал Макс Ферстаппен из Red Bull.

Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri занял 19-е место.

Для Хэмилтона этот этап стал 92-м выигранным в его карьере в "Королевских гонках". Это – новый рекорд "Формулы-1", предыдущее достижение принадлежало немцу Михаэлю Шумахеру (91).

В настоящее время Хэмилтон лидирует в чемпионате "Формулы-1" нынешнего сезона.