Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и побил рекорд Шумахера
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Португалии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Вторым финишную черту пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас, третьим стал Макс Ферстаппен из Red Bull.
Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri занял 19-е место.
Для Хэмилтона этот этап стал 92-м выигранным в его карьере в "Королевских гонках". Это – новый рекорд "Формулы-1", предыдущее достижение принадлежало немцу Михаэлю Шумахеру (91).
9⃣2⃣ race wins!@LewisHamilton rewrites the #F1 history books #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/rPBSACeX3G— Formula 1 (@F1) October 25, 2020
В настоящее время Хэмилтон лидирует в чемпионате "Формулы-1" нынешнего сезона.