Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Валттери Боттас во время гонки Фото: Reuters

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас стал победителем Гран-при России в Сочи, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Yes, Valtteri!!! 💪



Bottas takes his second win of 2020! 🏁🏆👏



Max Verstappen comes home second, Lewis Hamilton takes third#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/IBqgTERm4q — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим стал действующий чемпион и нынешний лидер в личном зачете британец Льюис Хэмилтон, также представляющий Mercedes.

Россиянин Даниил Квят из команды Alpha Tauri занял восьмое место.

Для Боттаса это второй триумф на сочинских этапах "Формулы-1", впервые он выиграл гонку в России в 2017 году. Чаще всех Гран-при России выигрывал Хэмилтон – четыре раза (2014, 2015, 2018, 2019).

Гран-при России "Формулы-1" проводится с 2014 года.