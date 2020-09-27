Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас стал победителем Гран-при России в Сочи, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Yes, Valtteri!!! 💪— Formula 1 (@F1) September 27, 2020
Bottas takes his second win of 2020! 🏁🏆👏
Max Verstappen comes home second, Lewis Hamilton takes third#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/IBqgTERm4q
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим стал действующий чемпион и нынешний лидер в личном зачете британец Льюис Хэмилтон, также представляющий Mercedes.
Россиянин Даниил Квят из команды Alpha Tauri занял восьмое место.
Для Боттаса это второй триумф на сочинских этапах "Формулы-1", впервые он выиграл гонку в России в 2017 году. Чаще всех Гран-при России выигрывал Хэмилтон – четыре раза (2014, 2015, 2018, 2019).
Гран-при России "Формулы-1" проводится с 2014 года.