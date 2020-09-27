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Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"
Валттери Боттас во время гонки
Фото: Reuters

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас стал победителем Гран-при России в Сочи, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим стал действующий чемпион и нынешний лидер в личном зачете британец Льюис Хэмилтон, также представляющий Mercedes.

Россиянин Даниил Квят из команды Alpha Tauri занял восьмое место.

Для Боттаса это второй триумф на сочинских этапах "Формулы-1", впервые он выиграл гонку в России в 2017 году. Чаще всех Гран-при России выигрывал Хэмилтон – четыре раза (2014, 2015, 2018, 2019).

Гран-при России "Формулы-1" проводится с 2014 года.

автоспорт Формула-1 Гран-при России Сочи

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