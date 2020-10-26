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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29

Два футболиста киевского "Динамо" подхватили COVID-19

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - У игроков киевского футбольного клуба "Динамо" Георгия Бущана и Виталия Миколенко, а также у тренера "Динамо" по физической подготовке Виталия Кулыбы диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.

"Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции", - сообщается на сайте клуба в понедельник.

Как отмечается в сообщении, игроки и персонал первой команды "Динамо" сдали обязательные тесты на COVID -19 в сертифицированной УЕФА лаборатории накануне вылета на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ференцварошем", результаты которого оказались положительными у троих человек.

"У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов - отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с "Ференцварошем", - говорится в сообщении.

футбол Украина коронавирус

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