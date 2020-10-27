"Локомотив" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов УЕФА

Футболисты "Баварии" поздравляют друг друга со вторым голом в ворота "Локомотива" Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:2 потерпели поражение от мюнхенской "Баварии" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 13-й минуте "Бавария" вышла вперед благодаря голу Леона Горецки.

Павар укротил перевод с другого фланга, а Горецка отправил мяч мимо Гилерме 😔



Смотри, как "Бавария" забила "Локо" быстрый гол: https://t.co/lwafBJxNXY pic.twitter.com/uka1zUgnUr — Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2020

"Локомотив" сравнял счет на 70-й минуте после точного удара Антона Миранчука.

Зе Луиш включил скорость света, а Тоха наказал Нойера 💥💥💥



Вот так Миранчук подарил "Локо" надежду: https://t.co/tdac5RSbBT pic.twitter.com/qsUDVCyn69 — Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2020

На 79-й минуте ворота московского клуба поразил Йозуа Киммих.

Kimmich is the best midfielder in the world. Can do things like this one even on a bad day pic.twitter.com/tLo1atQMaG — Der Kaiser™️ (@DerKaiserBM) October 27, 2020

На 65-й минуте румынский арбитр Иштван Ковач назначил пенальти в ворота "Локомотива", но после консультации с ассистентом по VAR отменил это решение.

"Локомотив" имел шансы завершить игру как минимум вничью. Так, голевые моменты (с промахами при завершении атак) хозяева создавали и при 1:1 в счете, и при 1:2. Так, при равном счете Зе Луиш вместо передачи на партнеру на пустой угол ворот в ходе контратаки пробил сам, но удар оказался неточным.

В общей сложности "Бавария" нанесла по воротам "Локомотива" 18 ударов (из них в створ - 4, московский клуб по воротам гостей - 15 (6).

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

"Бавария" набрала 6 очков и лидирует в турнирной таблице группы А. По 1 баллу у "Локомотиву" и австрийского клуба "Ред Булл Зальцбург", который во вторник сыграет в гостях с испанским "Атлетико" (0 очков).

"Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов