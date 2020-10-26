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ЦСКА забил "Арсеналу" пять мячей и одержал третью победу подряд в РПЛ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб ЦСКА (Москва) на своем поле обыграл соперников из тульского "Арсенала" в матче 12 тура Российской премьер-лиги.

Матч закончился со счетом 5:1. В составе ЦСКА дублем отметился Никола Влашич (50-я и 57-я минуты). Кроме того, за ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов (45+4), еще по одному голу забили Арнор Сигурдссон (85) и Иван Обляков (88). Единственный гол "Арсенала" забил Лука Джорджевич (79).

Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд в РПЛ. Команда идет на втором месте, набрав 25 очков. "Арсенал" занимает 12 место, имея в своем активе 12 баллов. Во главе турнирной таблицы - московский "Спартак" (27 очков).

В следующем туре ЦСКА сыграет с "Ротором" (Волгоград), матч пройдет 1 ноября. "Арсенал" 31 октября встретится с казанским "Рубином".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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