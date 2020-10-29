Футбольный клуб "Ахмат" оштрафовали почти на 400 тысяч рублей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес крупные штрафы в отношении грозненского "Ахмата".

Как сообщает пресс-служба РФС, 200 тыс. рублей клуб должен выплатить по итогам матча молодежного первенства "Ахмат" – "Спартак" (0:0) в Грозном. Данное наказание вынесено, в связи с инцидентом, случившемся по окончании игры. Российская премьер-лига сообщала, что "представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов". Этот инцидент РПЛ назвала вопиющим.

Кроме того, РФС обязал ближайшие пять домашних матча "Ахмата" в рамках молодежного первенства провести без зрителей. В свою очередь, специалист службы безопасности "Ахмата" Сайд-Хусейн Алханов лишен права осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на три года.

Игра "Ахмат" – "Спартак" состоялась 23 октября.

Помимо этого, "Ахмат" заплатит 170 тыс. руб. за нарушения в матче чемпионата РПЛ против "Уфы" в Грозном – "за необеспечение безопасности на стадионе, за массовое появление на поле посторонних лиц и за нарушение обязательных требований раздела III Санитарного регламента чемпионата (пункты 3.3, 3.1.5.2 санитарного регламента чемпионата)".

Еще 10 тысяч штрафа "Ахмату" вынесено "за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований" соответствующих раздела и пункта санитарного регламента.

Игра "Ахмат" – "Уфа" прошла 25 октября и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.