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Футболист МЮ Рэшфорд признан игроком тура Лиги чемпионов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд стал лауреатом второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

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Он забил три мяча в домашнем матче против немецкой команды "РБ Лейпциг", чем приложил руку к крупной победе своей команды. "Манчестер Юнайтед" победил со счетом 5:0, при этом еще до 74-й минуте преимущество английской команды было минимальным. Тогда-то и началась голевая феерия Рэшфорда: мячи после его ударов влетали в сетку ворот на 74, 78 и 90-2 минутах.

На звание лучшего игрока недели также претендовали Жоау Феликс ("Атлетико"), Дуван Сапата ("Аталанта") и Мойзе Кин (ПСЖ). Каждый из этих форвардов провел по два гола в ворота "РБ "Зальцбург", "Аякса" и "Истанбул Башакшехира" соответственно.

Как сообщалось, все три российских представителя ЛЧ во втором туре проиграли: "Локомотив" дома уступил "Баварии" (1:2), "Краснодар" на своем поле – "Челси" (0:4), "Зенит" в гостях – дортмундской "Боруссии" (0:2).

футбол Лига чемпионов УЕФА

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