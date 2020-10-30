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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:08

Роналду вылечился от коронавируса

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вылечился после болезни, вызванной пандемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба "Ювентуса", очередной тест спортсмена на COVID-19 дал отрицательный результат.

Таким образом, футболист уже не подвергается домашней изоляции.

13 октября сообщалось, что Роналду заразился коронавирусом, 22 октября появилась информация, что он вновь провалил тест. Из-за этого ему пришлось пропустить матчи "Ювентуса" и сборной Португалии.

футбол Криштиану Роналду коронавирус

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