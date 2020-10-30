Роналду вылечился от коронавируса
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вылечился после болезни, вызванной пандемией коронавируса.
Как сообщает пресс-служба "Ювентуса", очередной тест спортсмена на COVID-19 дал отрицательный результат.
Таким образом, футболист уже не подвергается домашней изоляции.
13 октября сообщалось, что Роналду заразился коронавирусом, 22 октября появилась информация, что он вновь провалил тест. Из-за этого ему пришлось пропустить матчи "Ювентуса" и сборной Португалии.