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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:36

"Спартак" дома проиграл "Ростову" в матче 13-го тура РПЛ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" дома не смог переиграть "Ростов" в матче 13-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встреча закончилась со счетом 0:1 (0:1). Гол в составе ростовчан забил полузащитник Павел Мамаев.

Между тем, футболисты грозненского "Ахмата" победили клуб "Краснодар" в домашнем матче.

Матч закончился со счетом 2:0. Голы на счету Вилькера Хосе Анхеля Ромеро (66-я минута) и Исмаэла Силвы (82-я минута).

футбол РПЛ Спартак Ростов Ахмат Краснодар

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