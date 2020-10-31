"Спартак" дома проиграл "Ростову" в матче 13-го тура РПЛ
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" дома не смог переиграть "Ростов" в матче 13-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.
Встреча закончилась со счетом 0:1 (0:1). Гол в составе ростовчан забил полузащитник Павел Мамаев.
Между тем, футболисты грозненского "Ахмата" победили клуб "Краснодар" в домашнем матче.
Матч закончился со счетом 2:0. Голы на счету Вилькера Хосе Анхеля Ромеро (66-я минута) и Исмаэла Силвы (82-я минута).