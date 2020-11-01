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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:09

"Урал" обыграл "Уфу" в 13-м туре РПЛ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" обыграл в гостях "Уфу" со счетом 2:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

У уральского клуба дважды отличился Эрик Бикфалви: на 27-й минуте румынский футболист открыл счет, а на 38-й минуте реализовал 11-метровый. Хозяева отыграли один мяч на 61-й минуте после точного удара Комнена Андрича, для которого этот гол стал дебютным в РПЛ.

"Урал" прервал пятиматчевую серию без побед и с 14 очками поднялся на 11-е место. "Уфа" замыкает турнирную таблицу с 6 очками, потерпев третье поражение подряд.

В 14-м туре "Уфа" 6 ноября в гостях сыграет с "Сочи", "Урал" 7 ноября примет "Спартак".

футбол РПЛ Урал Уфа

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