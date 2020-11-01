ЦСКА победил "Ротор" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

Игроки ЦСКА Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА со счетом 1:0 обыграл в гостях волгоградский "Ротор" в 13-м туре Российской премьер-лиги.

Единственный гол на 41-й минуте забил Алан Дзагоев, признанный лучшим игроком матча.

Победа позволила ЦСКА набрать 28 очков и выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата, опережая на одно очко "Зенит" и "Спартак".

Волгоградский клуб занимает 15-е место с 6 очками.

В 14-м туре ЦСКА 8 ноября дома примет "Ростов", волгоградцы играют в Туле с "Арсеналом" 7 ноября.