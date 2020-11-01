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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:09

"Зенит" обыграл "Химки" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" одержал победу над "Химками" со счетом 2:0 в гостевом матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

На 18-й минуте петербуржцев вывел вперед Андрей Мостовой, на 78-й отличился Александр Ерохин.

В добавленное время гол у "Химок" забил Владимир Дядюн, однако судья Алексей Матюнин отменил мяч из-за офсайда после использования системы WAR.

В заявку "Зенита" на матч не были включены лидеры команды Артем Дзюба и Сердар Азмун.

"Зенит" набрал 27 очков и сравнялся по количеству очков с московским "Спартаком". Но "сине-бело-голубые" опережают московский клуб по разнице забитых и пропущенных голов."Химик" остался на 14-м месте с девятью очками.

В матчах 14-го тура "Химки" 8 ноября встретятся дома с "Рубином", "Зенит" сыграет в Петербурге против "Краснодара".

футбол РПЛ Зенит Химки

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