Диего Марадона попал в больницу

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона попал в больницу в городе Ла-Плата, сообщает спортивный телеканал ESPN.

Лечащий врач 60-летнего Марадоны рассказал, что речь не идет об экстренной ситуации, и пациент может покинуть больницу в любое время, но ему следует побыть под наблюдением минимум три дня. Врач рассказал, что у Марадоны есть психологические проблемы, которые могут сказаться на его физическом состоянии.

Уточняется, что госпитализация легендарного футболиста не связана с заражением коронавирусом. При этом Марадона недавно все же уходил на самоизоляцию - в связи с тем, что контактировал с больным коронавирусом.

60 лет Марадоне исполнилось 30 октября. В тот день вышло его интервью изданию Clarin, в нем легендарный аргентинец, в частности, выразил надежду, что справиться миру с пандемией коронавируса поможет российская вакцина.

Сейчас Марадона является главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия".