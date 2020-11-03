Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:28

Диего Марадона попал в больницу

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона попал в больницу в городе Ла-Плата, сообщает спортивный телеканал ESPN.

Лечащий врач 60-летнего Марадоны рассказал, что речь не идет об экстренной ситуации, и пациент может покинуть больницу в любое время, но ему следует побыть под наблюдением минимум три дня. Врач рассказал, что у Марадоны есть психологические проблемы, которые могут сказаться на его физическом состоянии.

Уточняется, что госпитализация легендарного футболиста не связана с заражением коронавирусом. При этом Марадона недавно все же уходил на самоизоляцию - в связи с тем, что контактировал с больным коронавирусом.

60 лет Марадоне исполнилось 30 октября. В тот день вышло его интервью изданию Clarin, в нем легендарный аргентинец, в частности, выразил надежду, что справиться миру с пандемией коронавируса поможет российская вакцина.

Сейчас Марадона является главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия".

Диего Марадона

Новости по теме

Новости

Дмитрий Парфенов назначен главным тренером тульского "Арсенала"

Дмитрий Парфенов назначен главным тренером тульского "Арсенала"

ЦСКА победил "Ротор" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

ЦСКА победил "Ротор" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

Россиянин Рублев выиграл теннисный турнир в Вене

Россиянин Рублев выиграл теннисный турнир в Вене

"Зенит" обыграл "Химки" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

Украинский боксер-супертяжеловес Усик победил британца Чисору

Украинский боксер-супертяжеловес Усик победил британца Чисору

Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке среди супертяжеловесов

Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке среди супертяжеловесов

Роналду вылечился от коронавируса

Марадона увидел спасение от коронавируса в российской вакцине

Умер победитель ЧМ-1966 по футболу в составе сборной Англии Стайлз

Футболист МЮ Рэшфорд признан игроком тура Лиги чемпионов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');