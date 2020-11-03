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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:28

"Уралочка" снялась с волейбольной Лиги чемпионов из-за коронавируса

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Женский волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" (Екатеринбург) не примет участия в Лиге чемпионов нынешнего сезона.

"Такое решение было принято накануне руководством клуба. Заявку на участие в турнире уральская команда отозвала из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе и мир", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Генеральный директор "Уралочки" Валентина Огиенко назвала это решение оправданным, признавшись при этом, что снятием с турнира "мы очень сильно расстроены".

"У нас сейчас очень остро стоит вопрос пандемии коронавируса – каждый день число заболевших становится все больше и больше. Именно чтобы хоть как-то обезопасить команду, мы и не будем участвовать в Лиге чемпионов", - сказала Огиенко.

"Да, сейчас идут игры чемпионата России, Кубка России, но вот выезда за рубеж хотелось бы избежать. Если задуматься, мы и так рискуем. Достаточно посмотреть, как в различных командах по всей стране выявляют случаи заражения… Болеть никому не хочется, так что и команда, и тренерский штаб восприняли это решение позитивно", - отметила она.

В нынешнем сезоне в женской Лиге чемпионов должны были принять участие 29 волейбольных клубов, четыре из них – из России: "Уралочка-НТМК", "Локомотив", "Динамо-АК Барс" и "Динамо" Москва.

"Уралочка-НТМК" – восьмикратный обладатель Кубка чемпионов.

волейбол коронавирус

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