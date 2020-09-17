Клубный ЧМ по волейболу-2020 отменен из-за коронавируса

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Чемпионат мира по волейболу 2020 года среди клубов решено не проводить в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (ФИВБ).

"В свете глобальной пандемии COVID-19 и последующей неопределенности в отношении поездок и посещаемости фанатов ФИВБ решила не проводить мероприятие 2020 года", - говорится в сообщении.

"ФИВБ стремится обеспечить здоровье и благополучие всей волейбольной семьи во всем мире", - подчеркивается в сообщении.

Федерация отмечает, что прием заявок на проведение ЧМ в следующем году планируется открыть к концу 2020 года.

В 2014 году клубный ЧМ по волейболу среди мужчин выиграло белгородское "Белогорье", через три года – казанский "Зенит". В женском турнире среди российских клубов триумфатором становилась команда "Динамо-Казань" – в 2014 году.

Из-за пандемии коронавируса многие турниры в нынешнем году были отменены или перенесены на следующий год.