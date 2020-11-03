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Матч РПЛ "Тамбов" – "Ахмат" в Саранске пройдет без зрителей

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Игра 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футбольными клубами "Тамбов" и "Ахмат" (Грозный) в Саранске пройдет при пустых трибунах.

"В соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия руководство ФК "Тамбов" приняло решение провести матч 14-го тура Тинькофф Российской gремьер-Лиги против "Ахмата" без зрителей", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Игра намечена на 7 ноября в Саранске, где "Тамбов" проводит домашние матчи.

В настоящее время "Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице, "Тамбов" – 12-е.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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