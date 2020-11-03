Отметившего 60-летие Марадону будут лечить в больнице от депрессии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Легенда мирового футбола Диего Марадона госпитализирован и будет проходить лечение от депрессии, сообщает во вторник Associated Press.

"Он целую неделю грустил, отказывался принимать пищу", - сказал агентству представитель бывшего капитана сборной Аргентины.

В больницу близ Буэнос-Айреса Марадону отвезли по просьбе еговрача, решившего, что там будет проще оценить общее состояние здоровья экс-футболиста.

Его госпитализировали еще в понедельник, спустя три дня после того, как Марадона отметил 60-летие. При этом в окружении бывшего игрока заверили, что предположения о том, что тот заразился COVID-19, не соответствуют действительности.

Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года, на клубном уровне выступал, в частности, за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия).