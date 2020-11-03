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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45

Подхвативший коронавирус Поветкин госпитализирован с температурой

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин, заразившийся коронавирусом, находится в одной из столичных больниц с температурой, но без критических осложнений, заявил "Интерфаксу" глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Саша сейчас находится в одной из московских больниц, есть температура и другие симптомы, без критических осложнений", - сказал Рябинский.

"Саша – здоровый и крепкий парень, надеемся, что он быстро поправится", - отметил собеседник агентства.

Ранее во вторник Рябинский сообщил, что Поветкин сдал положительный тест на коронавирус. В связи с этим откладывается матч-реванш Поветкина против британца Диллиана Уайта, намеченный на 21 ноября.

23 августа в британском Брентвуде Поветкин нокаутировал временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Уайта и стал обладателем титула.

На счету 41-летнего Поветкина в настоящее время 36 побед (25 - нокаутом), два поражения и одна ничья.

У 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.

бокс Александр Поветкин Андрей Рябинский

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