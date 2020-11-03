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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45

Клубный Кубок мира по хоккею с мячом в Красноярске отменен из-за коронавируса

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация бенди (FIB) решила отменить проведение в 2020 году Кубка мира по хоккею с мячом среди клубов в Красноярске.

"Турнир отменен из-за пандемии коронавируса во многих странах и действующих ограничений на поездки", - сообщает пресс-служба федерации.

Соревнование должно было пройти с 17 по 20 декабря.

Действующим победителем турнира является шведский клуб "Больннес", в финале прошлогоднего Кубка мира обыгравший российскую команду "СКА-Нефтяник".

хоккей с мячом

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