Клубный Кубок мира по хоккею с мячом в Красноярске отменен из-за коронавируса

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация бенди (FIB) решила отменить проведение в 2020 году Кубка мира по хоккею с мячом среди клубов в Красноярске.

"Турнир отменен из-за пандемии коронавируса во многих странах и действующих ограничений на поездки", - сообщает пресс-служба федерации.

Соревнование должно было пройти с 17 по 20 декабря.

Действующим победителем турнира является шведский клуб "Больннес", в финале прошлогоднего Кубка мира обыгравший российскую команду "СКА-Нефтяник".