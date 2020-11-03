Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45

"Ростов-Дон" вновь обыграл ЦСКА в женской гандбольной Суперлиге

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Гандболистки команды "Ростов-Дон" нанесли поражение московскому ЦСКА в центральном матче очередного тура Суперлиги.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой ростовчанок со счетом 26:25 (16:12).

Ростовская команда в нынешнем сезоне не потеряла ни одного очка, выиграв все девять прошедших матчей. Набрав 18 очков, "Ростов-Дон" лидирует в турнирной таблице, опережая на четыре балла идущую второй "Астраханочку". У клуба из "Астрахани", однако, имеется игра в запасе.

ЦСКА, проигравшего второй матч, – на четвертом месте, 12 очков.

Для ЦСКА, образованного в прошлом году, это пятое поражение в шести матчах с командой "Ростов-Дон" – с учетом игр в Суперлиге, а также матчей за Кубок и Суперкубок России.

гандбол

Новости по теме

Новости

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов УЕФА

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов УЕФА

Отметившего 60-летие Марадону будут лечить в больнице от депрессии

Подхвативший коронавирус Поветкин госпитализирован с температурой

Бой Поветкина с Уайтом перенесен из-за коронавируса у россиянина

Бой Поветкина с Уайтом перенесен из-за коронавируса у россиянина

Дмитрий Парфенов назначен главным тренером тульского "Арсенала"

Дмитрий Парфенов назначен главным тренером тульского "Арсенала"

ЦСКА победил "Ротор" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

ЦСКА победил "Ротор" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

Россиянин Рублев выиграл теннисный турнир в Вене

Россиянин Рублев выиграл теннисный турнир в Вене

"Зенит" обыграл "Химки" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

Украинский боксер-супертяжеловес Усик победил британца Чисору

Украинский боксер-супертяжеловес Усик победил британца Чисору

Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке среди супертяжеловесов

Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке среди супертяжеловесов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');