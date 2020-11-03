"Ростов-Дон" вновь обыграл ЦСКА в женской гандбольной Суперлиге

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Гандболистки команды "Ростов-Дон" нанесли поражение московскому ЦСКА в центральном матче очередного тура Суперлиги.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой ростовчанок со счетом 26:25 (16:12).

Ростовская команда в нынешнем сезоне не потеряла ни одного очка, выиграв все девять прошедших матчей. Набрав 18 очков, "Ростов-Дон" лидирует в турнирной таблице, опережая на четыре балла идущую второй "Астраханочку". У клуба из "Астрахани", однако, имеется игра в запасе.

ЦСКА, проигравшего второй матч, – на четвертом месте, 12 очков.

Для ЦСКА, образованного в прошлом году, это пятое поражение в шести матчах с командой "Ростов-Дон" – с учетом игр в Суперлиге, а также матчей за Кубок и Суперкубок России.