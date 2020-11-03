"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов УЕФА

"Локомотив" ушел от поражения в игре с "Атлетико" благодаря голу Антона Миранчука (№11) с пенальти Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" завершили вничью домашний матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Атлетико".

Результат встречи – 1:1.

На 18-й минуте Хосе Хименес вывел "Атлетико" вперед. На 25-й минуте Антон Миранчук, реализовав пенальти, сравнял счет. 11-метровый удар в ворота "Атлетико" французский рефери Бенуа Бастьен назначил после просмотра видеоповтора момента в штрафной площади испанской команды: выяснилось, что ее защитник сыграл рукой.

В активе "Локомотива" теперь 2 очка, команда занимает третье место в группе А. "Атлетико" – на втором месте, 4 очка. Лидирует в группе немецкая "Бавария" (6 баллов), которая позднее во вторник сыграет в гостях с австрийским клубом "РБ Зальцбург" (1).