Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов УЕФА

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов УЕФА
"Локомотив" ушел от поражения в игре с "Атлетико" благодаря голу Антона Миранчука (№11) с пенальти
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" завершили вничью домашний матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Атлетико".

Результат встречи – 1:1.

На 18-й минуте Хосе Хименес вывел "Атлетико" вперед. На 25-й минуте Антон Миранчук, реализовав пенальти, сравнял счет. 11-метровый удар в ворота "Атлетико" французский рефери Бенуа Бастьен назначил после просмотра видеоповтора момента в штрафной площади испанской команды: выяснилось, что ее защитник сыграл рукой.

В активе "Локомотива" теперь 2 очка, команда занимает третье место в группе А. "Атлетико" – на втором месте, 4 очка. Лидирует в группе немецкая "Бавария" (6 баллов), которая позднее во вторник сыграет в гостях с австрийским клубом "РБ Зальцбург" (1).

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости

Отметившего 60-летие Марадону будут лечить в больнице от депрессии

Подхвативший коронавирус Поветкин госпитализирован с температурой

Бой Поветкина с Уайтом перенесен из-за коронавируса у россиянина

Бой Поветкина с Уайтом перенесен из-за коронавируса у россиянина

Дмитрий Парфенов назначен главным тренером тульского "Арсенала"

Дмитрий Парфенов назначен главным тренером тульского "Арсенала"

ЦСКА победил "Ротор" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

ЦСКА победил "Ротор" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

Россиянин Рублев выиграл теннисный турнир в Вене

Россиянин Рублев выиграл теннисный турнир в Вене

"Зенит" обыграл "Химки" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

Украинский боксер-супертяжеловес Усик победил британца Чисору

Украинский боксер-супертяжеловес Усик победил британца Чисору

Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке среди супертяжеловесов

Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке среди супертяжеловесов

Роналду вылечился от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');