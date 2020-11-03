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"Шахтер" со счетом 0:6 проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в ЛЧ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты донецкого "Шахтера" пропустили шесть голов от "Боруссии" (Менхенгладбах) в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Результат встречи, прошедшей в Киеве, где "Шахтер" в последнее время проводит домашние матчи, - 6:0 (4:0) в пользу немецкого клуба.

Три гола в составе "Боруссии" провел Алассан Плеа (8-я, 26-я и 78-я минуты), по одному – Рами Бенсебаини (44) и Ларс Штиндль (65). Еще один мяч "Шахтер" в свои ворота провел сам: автогол зафиксирован у Валерия Бондаря (17).

Команды представляют группу В. "Боруссия" сейчас находится на первом месте (5 очков), "Шахтер" – на втором (4). Третье место занимает итальянский "Интер" (2), четвертое – испанский "Реал" (1). У них имеется игра в запасе, которую в настоящий момент проводят в Мадриде.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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