Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира Masters в Париже

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил австралийца Алекса де Минора в матче третьего круга турнира категории Masters в Париже.

Результат встречи – 5:7, 6:2, 6:2 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты.

Медведев сейчас является пятой ракеткой мира, де Минор – 25-й.

Борьбу за выход в полуфинал Медведев проведет с девяткой ракеткой мира Диего Шварцманом из Аргентины. Ранее соперники в официальных матчах играли друг против друга три раза, во всех трех встречах победил Медведев.

Призовой фонд турнира в Париже составляет 3 млн 732,680 тыс. евро.