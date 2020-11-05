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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира Masters в Париже

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил австралийца Алекса де Минора в матче третьего круга турнира категории Masters в Париже.

Результат встречи – 5:7, 6:2, 6:2 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты.

Медведев сейчас является пятой ракеткой мира, де Минор – 25-й.

Борьбу за выход в полуфинал Медведев проведет с девяткой ракеткой мира Диего Шварцманом из Аргентины. Ранее соперники в официальных матчах играли друг против друга три раза, во всех трех встречах победил Медведев.

Призовой фонд турнира в Париже составляет 3 млн 732,680 тыс. евро.

теннис Даниил Медведев

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