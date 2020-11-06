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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:06

Главный тренер сборной Италии по футболу Манчини заболел коронавирусом

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Тест главного тренера сборной Италии по футболу Роберто Манчини на коронавирус дал положительный результат.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии, болезнь 55-летнего специалиста протекает бессимптомно, сам тренер ушел на самоизоляцию.

Роберто Манчини является известным футболистом (в прошлом) и тренером. Будучи наставником он тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио", Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". Работе в сборной Италии, которую Манчини возглавил в 2018 году, предшествовала его деятельность в петербургском "Зените" (2017-2018г.).

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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футбол Италия коронавирус

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