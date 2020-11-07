"Спартак" и "Урал" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" не смогли удержать победу над "Уралом" в выездном матче 14-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.

Поединок, состоявшийся в субботу в Екатеринбурге, завершился со счетом 2:2.

Первым забили гости - на 6-й минуте отличился Александр Соболев. Хозяева ответили голом Павла Погребняка на 11-минуте. В добавленное к первому тайму время (45+1) Соболев с пенальти вновь вывел "Спартак" вперед. "Урал" отыгрался благодаря голу Рафала Аугустыняка (60).

"Спартак" набрал 28 очков и занял второе место, догнав ЦСКА (28 баллов).

"Урал" находится на 11-й позиции (15).