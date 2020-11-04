Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич получил статус лучшего игрока чемпионата Российской премьер-лиги по итогам октября, сообщает пресс-служба РПЛ.

Голосование традиционно проводится с участием экспертов РПЛ, телеканала "Матч Премьер", а также болельщиков. При этом представители РПЛ первое место отдали полузащитнику петербургского "Зенита" Александру Ерохину, тогда как эксперты "Матч Премьер" и болельщики признали лучшим Влашича.

Октябрь стал успешным и для ЦСКА, и для Влашича. Команда выиграла четыре матча подряд, 23-летний хорват забил два мяча "Арсеналу".

Влашич выиграл вторую индивидуальную награду в сезоне – в августе он был признан автором лучшего гола месяца.

Лучшим тренером по итогам октября признан главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.