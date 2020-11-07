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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:08

Медведев стал финалистом теннисного турнира Masters в Париже

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение канадцу Милошу Раоничу в 1/2 финала турнира категории Masters в Париже.

Субботний поединок завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу россиянина.

В решающей встрече Медведев сыграет с победителем второго полуфинала между испанцем Рафаэлем Надалем и представителем Германии Александром Зверевым.

Призовой фонд турнира в Париже составляет 3 млн 732,680 тыс. евро.

теннис Даниил Медведев

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