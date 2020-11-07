Медведев стал финалистом теннисного турнира Masters в Париже
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение канадцу Милошу Раоничу в 1/2 финала турнира категории Masters в Париже.
Субботний поединок завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу россиянина.
В решающей встрече Медведев сыграет с победителем второго полуфинала между испанцем Рафаэлем Надалем и представителем Германии Александром Зверевым.
Призовой фонд турнира в Париже составляет 3 млн 732,680 тыс. евро.