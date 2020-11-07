"Ахмат" победил "Тамбов" в Российской премьер-лиге

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Грозненский "Ахмат" победил "Тамбов" в гостевом матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Саранске на "Мордовия Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненского клуба.

Единственный гол на 87-й минуте забил Артем Тимофеев.

После 14 туров "Ахмат" занимает 7-е место с 23 очками, "Тамбов" идет 13-м с 12 очками.

В 15-м туре обе команды проведут свои матчи 21 ноября: "Тамбов" в гостях встретится с "Краснодаром", "Ахмат" дома принимает "Зенит".