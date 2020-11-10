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Нурмагомедов сохранил лидерство в абсолютном рейтинге UFC

Нурмагомедов сохранил лидерство в абсолютном рейтинге UFC
Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил за собой первое место в объединенном, вне зависимости от весовой категории, рейтинге UFC.

Обновленная версия рейтинга была опубликована во вторник.

Также он лидирует в рейтинге бойцов легкого веса. В рейтинге легчайшего веса на первом месте находится еще один представитель России, Петр Ян. Оба россиянина являются чемпионами UFC в своих весовых категориях.

Объединенный рейтинг Нурмагомедов возглавил 27 октября - через несколько дней после победы над американцем Джастином Гэтжи. Россиянин победил представителя США на турнире UFC 254 в Абу-Даби, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. Из них 13 - в UFC.

UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов MMA

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