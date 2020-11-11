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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:53

Менеджер Нурмагомедова намекнул на возвращение Хабиба

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, намекнул, что непобежденный спортсмен возобновит свою карьеру.

В твиттере Абдель-Азиз опубликовал короткое сообщение "30-0". В нем улавливается вероятное возвращение Нурмагомедова в спорт ради 30-й победы в карьере. Ранее Хабиб и сам заявлял о намерении достичь этого показателя при отсутствии поражений.

Сейчас на счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях, в том числе – 13 в рамках UFC. Последний его бой состоялся в ночь на 25 октября в ОАЭ, где он победил американца Джастина Гэтжи и вновь защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. По окончании того поединка Хабиб объявил о завершении карьеры.

UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов MMA

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