Менеджер Нурмагомедова намекнул на возвращение Хабиба

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, намекнул, что непобежденный спортсмен возобновит свою карьеру.

В твиттере Абдель-Азиз опубликовал короткое сообщение "30-0". В нем улавливается вероятное возвращение Нурмагомедова в спорт ради 30-й победы в карьере. Ранее Хабиб и сам заявлял о намерении достичь этого показателя при отсутствии поражений.

30-0 — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 10, 2020

Сейчас на счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях, в том числе – 13 в рамках UFC. Последний его бой состоялся в ночь на 25 октября в ОАЭ, где он победил американца Джастина Гэтжи и вновь защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. По окончании того поединка Хабиб объявил о завершении карьеры.