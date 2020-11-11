Квят назвал невеликими шансы сохранить место в Alpha Tauri

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят сомневается, что ему удастся сохранить место в команде Alpha Tauri на следующий сезон.

"Послушайте, у меня нет иллюзий, дела обстоят сложно, - приводит слова Квята Autosport.com. - Шансы невелики, конечно"

"Очевидно, что у Red Bull (в эту систему входит Alpha Tauri – ИФ) есть программа для молодых гонщиков, которая должна работать и ее нужно продвигать. Так было всегда, и я не вижу причин, по которым она должна измениться для меня", - сказал россиянин.

При этом он отметил, что у него еще есть возможность проявить себя в оставшихся этапах сезона.

Ранее СМИ сообщили о намерении Alpha Tauri привлечь в качестве боевого пилота 20-летнего японского гонщика Юки Цуноду вместо 26-летнего Квята.

Сейчас Квят занимает 13-е место в чемпионате "Формулы-1", набрав 26 очков. На предыдущем этапе Гран-при в Италии он финишировал четвертым.