СМИ сообщили о возможном переходе Мазепина в Alpha Tauri "Формулы-1"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий в серии "Формула-2", в следующем сезоне может начать карьеру в команде Alpha Tauri "Формулы-1", сообщает Motorsport.

Сообщается, что во время Гран-при Сочи отец пилота, миллиардер Дмитрий Мазепин вел соответствующие консультации на предмет перехода сына в Alpha Tauri - команды, цвета которой защищает россиянин Даниил Квят. По информации источника, Мазепин-старший планирует предложить ей солидный спонсорский бюджет.

Сам же Квят считается основным кандидатом на уход из команды.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Мазепин вел переговоры с представителями команды Haas.

Никита Мазепин проводит в "Формуле-2" второй сезон. Сейчас гонщик Hitech занимает шестое место в чемпионате, имея на счету две победы и три вторых места.