Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:55

СМИ сообщили о возможном переходе Мазепина в Alpha Tauri "Формулы-1"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий в серии "Формула-2", в следующем сезоне может начать карьеру в команде Alpha Tauri "Формулы-1", сообщает Motorsport.

СпортРоссиянин Шварцман дебютирует в "Формуле-1" свободными заездами в ОАЭЧитать подробнее

Сообщается, что во время Гран-при Сочи отец пилота, миллиардер Дмитрий Мазепин вел соответствующие консультации на предмет перехода сына в Alpha Tauri - команды, цвета которой защищает россиянин Даниил Квят. По информации источника, Мазепин-старший планирует предложить ей солидный спонсорский бюджет.

Сам же Квят считается основным кандидатом на уход из команды.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Мазепин вел переговоры с представителями команды Haas.

Никита Мазепин проводит в "Формуле-2" второй сезон. Сейчас гонщик Hitech занимает шестое место в чемпионате, имея на счету две победы и три вторых места.

автоспорт Формула-1

Новости по теме

Новости

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертом круге Roland Garros

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертом круге Roland Garros

Рублев вышел в четвертьфинал Roland Garros

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

"Астон Вилла" со счетом 7:2 победила "Ливерпуль" в чемпионате Англии

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

Экс-чемпион мира по боксу Ковалев получил три года условно в США

Кокорин не сыграет за "Спартак" против "Зенита"

Загребское "Динамо", "Фейеноорд"и "Вольфсберг" стали соперниками ЦСКА в Лиге Европы

Загребское "Динамо", "Фейеноорд"и "Вольфсберг" стали соперниками ЦСКА в Лиге Европы

Россия получит $100 млн от ФИФА за проведение ЧМ-2018

Россия получит $100 млн от ФИФА за проведение ЧМ-2018

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');