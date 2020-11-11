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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:45

Трасса под Петербургом получила лицензию для проведения этапов F1

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Автодром "Игора Драйв" в Ленинградской области получил омологацию Международной автомобильной федерации (FIA) Grade 1, говорится в сообщении пресс-службы трассы.

"Соответствие лицензии самого высокого уровня означает, что теперь комплекс "Игора Драйв" может принимать все международные гоночные серии, включая "Формулу-1"! – отмечается в сообщении.

"Подтверждение соответствия всем мировым стандартам - это еще один важный шаг в развитии автоспорта в Санкт-Петербурге, России и мире в целом", - подчеркнули в "Игоре Драйв".

В настоящее время российские этапы чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" проводятся в Сочи.

автоспорт Формула-1 Ленинградская область

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