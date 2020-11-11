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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49

Очередная вспышка коронавируса зафиксирована в клубе КХЛ "Йокерит"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Новые положительные тесты на коронавирус выявлены в клубе "Йокерит" из Хельсинки, сообщает пресс-службы финской команды.

"Новые тесты на коронавирус, проведенные членами карантинной команды, показали новые положительные результаты", - говорится в сообщении.

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"Тесты на коронавирус выявили семь новых случаев заражения. Для тех, кто сдал отрицательные тесты, карантин завершится в конце текущей недели, после чего они могут присоединиться к тренировкам", - отмечается там же.

Ранее КХЛ сообщила об отмене матча "Металлург" - "Йокерит". Новая дата игры будет известна позднее.

Свой следующий поединок клуб из Хельсинки должен провести 16 ноября на домашнем льду против челябинского "Трактора".

Нынешней осенью "Йокериту" уже приходилось откладывать матчи со своим участием из-за предыдущих вспышек коронавируса.

хоккей КХЛ коронавирус Йокерит

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