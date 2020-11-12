Спортсменам не придется проходить карантин в Токио перед Олимпиадой

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Спортсмены, которые будут прибывать в Токио на Олимпийские игры, будут освобождены от двухнедельного периода изоляции, который введен в стране для всех прибывающих из-за рубежа.

"Спортсмены, тренеры и официальные лица игр, имеющие право на участие в токийских играх, будут допущены в страну при условии принятия серьезных мер безопасности до того, как они доберутся до Японии", - заявил в четверг на пресс-конференции главный исполнительный директор Олимпиады Тоширо Муто.

Он отметил, что детали еще предстоит проработать, но меры для спортсменов, скорее всего, будут включать тестирование на коронавирус в течение 72 часов до прибытия в Японию.

Решение о том, как поступить с прибывающими из-за рубежа зрителями, пока не принято. "К следующей весне мы разработаем план относительно зрителей, включая неяпонских. Установить 14-дневный карантин для всех иностранных зрителей невозможно, поэтому необходимы тесты до и по прибытии", - сказал Муто.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах должен посетить Японию с трехдневным визитом на следующей неделе. В ходе визита, по словам Муто, ожидается проработка деталей необходимых для борьбы с коронавирусом мер.

Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.