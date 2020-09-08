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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28

Японский министр заявила о планах провести Олимпиаду в любом случае

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийские игры в Японии, перенесенные из-за коронавируса на 2021 год, состоятся в любом случае, заявила японский министр Сэйко Хасимото, курирующая подготовку к Олимпиаде в Токио.

"Нам надо провести Игры, во что бы то ни стало. Я хочу сконцентрировать все наши усилия на мерах против коронавируса", - сказала Сейко Хасимото, слова которой приводятся в сообщении The Japan Times.

Тем самым она подтвердила слова вице-президента Международного олимпийского комитета Джона Коутса, который ранее заявил, что Олимпийские игры - 2021 пройдут, невзирая на ситуацию с коронавирусом.

4 сентября прошло первое заседание правительственного комитета, который должен вместе с администрацией Токийского столичного округа и местным комитетом по организации Олимпиады разработать меры против распространения коронавируса на Олимпийских играх, напоминает The Japan Times.

Ранее из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет согласовали новые даты проведения Игр в 2021 году. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Япония Олимпийские игры Сейко Хасимото

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