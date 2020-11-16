Серена Уильямс выбыла из топ-10 рейтинга WTA
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - 38-кратная победительница турниров Большого шлема американская теннисистка покинула первую десятку рейтинга WTA, обновленная версия которого обнародована в понедельник.
Она опустилась с 10-го на 11-е место. В обратном направлении проследовала представительница Белоруссии Арина Соболенко, в воскресенье выигравшая турнир в Линце.
Возглавляет рейтинг по-прежнему Эшли Барти (Австралия), в первой десятке также находятся Симона Халеп (Румыния), Наоми Осака (Япония), София Кенин (США), Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова (Чехия), Бьянка Андрееску (Канада), Петра Квитова (Чехия), Кики Бертенс (Нидерланды).