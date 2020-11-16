Еще трое футболистов сборной Украины заболели коронавирусом

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Число игроков сборной Украины по футболу, заболевших коронавирусом, увеличилось на три человека.

"Как выяснилось, тесты трех игроков - Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резныка - вчера имели так называемый статус условно отрицательных. После дополнительного исследования медики обнаружили, что данные образцы содержат COVID-19", - сказано в сообщении Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Отмечается, что футболисты сейчас изолированы в своих гостиничных номерах, а национальная команда Украины ожидает решения местных властей Швейцарии о возможности проведения завтрашнего матча.

Матч Швейцария - Украина запланирован на вторник, 17 ноября.

Как сообщалось, 13 ноября, накануне матча Лиги наций против Германии, у четырех футболистов сборной Украины и менеджера команды был выявлен COVID-19. Инфицировались COVID-19 футболисты сборной Украины Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и менеджер сборной Вадим Комардин.