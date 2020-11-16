ФИФА пожизненно дисквалифицировала россиянина Айдова за участие в "договорняках"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Бывший капитан "Гомеля" Дмитрий Айдов пожизненно отстранен от футбола во всей юрисдикции ФИФА за договорные матчи, сообщил "Прессбол".

"Бывший капитан "Гомеля", российский полузащитник Дмитрий Айдов решением ФИФА пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности во всех странах", - говорится в сообщении.

Айдов не сможет участвовать в любом качестве в каких-либо мероприятиях, организованных ФИФА, локальными федерациями, участвовать в проектах, финансируемых властями.

Айдов был фигурантом громкого дела о договорных матчах. По информации следствия, за сдачу игр против БАТЭ и брестского "Динамо" россиянин получил $22 тыс. долларов. Федерация футбола Белоруссии пожизненно дисквалифицировала игрока.

38-летний Айдов является воспитанником нижегородского футбола. Начинал взрослую карьеру в местных клубах "Волга" и "Нижний Новгород". Также играл за московское "Торпедо", махачкалинский "Анжи", тульский "Арсенал". В 2017 году перешел в белорусский "Гомель", где провел год.