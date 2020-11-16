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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44

ФИФА пожизненно дисквалифицировала россиянина Айдова за участие в "договорняках"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Бывший капитан "Гомеля" Дмитрий Айдов пожизненно отстранен от футбола во всей юрисдикции ФИФА за договорные матчи, сообщил "Прессбол".

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"Бывший капитан "Гомеля", российский полузащитник Дмитрий Айдов решением ФИФА пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности во всех странах", - говорится в сообщении.

Айдов не сможет участвовать в любом качестве в каких-либо мероприятиях, организованных ФИФА, локальными федерациями, участвовать в проектах, финансируемых властями.

Айдов был фигурантом громкого дела о договорных матчах. По информации следствия, за сдачу игр против БАТЭ и брестского "Динамо" россиянин получил $22 тыс. долларов. Федерация футбола Белоруссии пожизненно дисквалифицировала игрока.

38-летний Айдов является воспитанником нижегородского футбола. Начинал взрослую карьеру в местных клубах "Волга" и "Нижний Новгород". Также играл за московское "Торпедо", махачкалинский "Анжи", тульский "Арсенал". В 2017 году перешел в белорусский "Гомель", где провел год.

футбол Белоруссия

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