Польских арбитров матча Сербия - Россия заменили на английских

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Сербии и России обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором, сообщает пресс-служба РФС.

Помогать ему будут соотечественники Гэри Бесуик и Адам Нанн, резервный судья – словенец Матей Юг.

Игра пройдет в Белграде 18 ноября и стартует в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что на игру назначен польский арбитр Даниэль Стефанский. При этом на матче Лиги наций Турция – Россия в воскресенье работал его соотечественник Шимон Марциняк. Игра в Стамбуле завершилась поражением россиян со счетом 2:3. Один из голов сборная России, оставшаяся в меньшинстве в первом тайме, пропустила с пенальти.